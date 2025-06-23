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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أكبر من والدتها.. ابنة كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

أكبر من والدتها.. ابنة كيم كاردشيان تُثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها
أكبر من والدتها.. ابنة كيم كاردشيان تُثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها
ولاء خنيزي

أثارت نورث ويست، ابنة نجمة هوليود كيم كارداشيان ومغني الراب الشهير كاني ويست، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير خلال احتفالها بعيد ميلادها الثاني عشر على متن يخت فاخر في المكسيك.

احتفال فاخر في أجواء عائلية

ظهرت نورث محاطة بوالدتها وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، حيث بدت مستمتعة بيومها الخاص وسط أجواء احتفالية فخمة، إلا أن اللافت للنظر لم يكن فقط المناسبة، بل إطلالة نورث التي بدت ناضجة بصورة لافتة، حتى أن البعض وصفها بأنها "تبدو أكبر من والدتها".

إطلالة زرقاء تسرق الأضواء

ووفقًا لما نشره موقع "TMZ"، فقد التقطت عدسات الباباراتزي صورًا قريبة لنورث أظهرت ملامحها بشكل أوضح، وأثارت دهشة المتابعين الذين لم يتعرفوا عليها من النظرة الأولى.

ارتدت نورث طقمًا أزرق بالكامل، مكوّن من شورت برمودا مخطط وقميص مكشكش بأشرطة رفيعة، وأكملت مظهرها باستخدام شعر مستعار أزرق من الدانتيل، مضفر من الأمام، بينما ربطت بقية الشعر على شكل ذيل حصان.

نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان وكاني ويست

مظهر ناضج يثير انتقادات الجمهور

ورغم أن الإطلالة بدت أنيقة ومناسبة لأجواء الصيف، إلا أن العديد من المتابعين لاحظوا مظهرها المتقدم عن عمرها الحقيقي. وقد أظهرت الصور أنها قامت بتصفيف رموشها وحاجبيها، مع لون شفاه طبيعي، ما أضفى على ملامحها لمسة نضج غير معتادة لفتيات في مثل سنها.

ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا

وجاءت تعليقات الجمهور متباينة، إذ قالت إحدى المتابعات: "تبدو أكبر سنًا من كيم نفسها"، بينما كتبت أخرى مازحة: "نورث تبدو وكأنها أكبر مني سنًا!"، وذهب بعضهم حد القول: "اعتقدت أنها كاردي بي من النظرة الأولى!".

كيم كارداشيان تُلمّح لزواج رابع

من جهة أخرى، كشفت كيم كارداشيان في وقت سابق خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها "The Kardashians" عن نيتها في الزواج للمرة الرابعة، في تلميح أثار بدوره اهتمام المتابعين، خاصة بعد زواجها السابق من كل من:

  • دامون توماس.
  • كريس همفريز.
  • كانـي ويست.
كيم كاردشيان ابنة كيم كاردشيان نورث ويست المكسيك إطلالة صيفية

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