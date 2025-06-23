قبل مباراة بورتو.. إسلام الشاطر يوجه 5 رسائل قوية للنادي الأهلي

قال إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج إلى خمسة تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه والمنافسة على البطولات القادمة.

5 تعاقدات

وأضاف الشاطر، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، أن الفريق يحتاج إلى التعاقد مع:

مهاجم قوي

ظهير أيمن

ظهير أيسر

مدافعين اثنين

وأضاف: "أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، لاعب كبير جدًا، وسيفرق كثيرًا مع الأهلي إذا تم التعاقد معه".

ديانج لغز داخل التشكيل الأحمر

تحدث الشاطر عن الغموض الذي يحيط بعدم مشاركة المالي أليو ديانج، مشيرًا إلى أنه مختلف تمامًا عن الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، الذين وصفهما بأنهما "لاعبان كبيران ولكن متشابهان في الأداء".

وأوضح أن ديانج يتميز بالقدرة على التقدم بالكرة من العمق، وهي ميزة يحتاجها الفريق حاليًا لتعويض غياب إمام عاشور، الذي وصفه بأنه "أفضل لاعب في مصر".

وأضاف: "ديانج تطور كثيرًا في السعودية، وهو قوة كبيرة داخل الملعب."

تشكيل الأهلي المقترح أمام بورتو

اقترح الشاطر التشكيلة المثالية للنادي الأهلي في مواجهته المرتقبة أمام بورتو البرتغالي، قائلًا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني (يمين)، العش (شمال)، ياسر إبراهيم، أشرف داري

الوسط: حمدي فتحي، ديانج، محمد علي بن رمضان

الهجوم: تريزيجيه، زيزو، وسام أبو علي

وأشار إلى تحفظه على أداء أشرف داري، وتمنى رؤية أداء أفضل من تريزيجيه، كما طالب بعودة مدير الكرة في النادي الأهلي قائلاً: "وجوده ضروري جدًا."

إصابة ياسر إبراهيم تُقلق الجهاز الفني

في سياق آخر، كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن المدافع ياسر إبراهيم يُعاني من آلام في العضلة الضامة، ما يضع مشاركته في لقاء بورتو موضع شك، بعد إصابته في التدريبات الأخيرة.

الأهلي يستعد لموقعة بورتو في كأس العالم للأندية

ويخوض الأهلي مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

مجموعة الشياطين الحمر

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم: