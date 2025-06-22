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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تريند الكركم.. من الضوء المتوهج إلى الفوائد الصحية المذهلة في الصيف

تريند الكركم.. من الضوء المتوهج إلى الفوائد الصحية المذهلة في الصيف
تريند الكركم.. من الضوء المتوهج إلى الفوائد الصحية المذهلة في الصيف
ولاء خنيزي

في الأيام الأخيرة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُعرف بـ "تريند الكركم"، حيث يُستخدم كوب ماء مضاف إليه الكركم ويوضع فوق مصدر ضوء مع إطفاء إضاءة الغرفة، مما يُظهر حبيبات الكركم وكأنها تتوهج في مشهد ساحر، لكن بعيدًا عن هذا الترند اللافت، يحمل الكركم فوائد صحية كثيرة تجعله إضافة مثالية إلى النظام الغذائي، خاصة في فصل الصيف وهو ما سنتطرق إليه في السطور التالية.

استخدامات الكركم خلال فصل الصيف

مقاومة الالتهابات الناتجة عن حرارة الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، يعاني كثيرون من التهابات جلدية وآلام في المفاصل وتورمات خفيفة. يتميز الكركم بخصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يجعله وسيلة فعالة لتقليل الشعور بعدم الراحة، تناوله بانتظام يُفيد بشكل خاص من يعانون من تصلب المفاصل أو الآلام العضلية في الأجواء الحارة.

تعزيز المناعة في مواجهة العدوى

تُعد العدوى البكتيرية والفيروسية أكثر شيوعًا في الأجواء الرطبة، ويمكن للكركم أن يُقوّي الجهاز المناعي بفضل مركب "الكركمين" الذي يُحفّز الخلايا المناعية ويُقاوم الميكروبات، سواء تم شربه في الحليب أو إضافته إلى مشروباتك الباردة، فإن الكركم يُساعد في الوقاية من أمراض موسمية كالسعال ونزلات البرد والتهابات الجهاز الهضمي.

تحسين عملية الهضم خلال فصل الصيف

تُسبب حرارة الصيف في كثير من الأحيان مشكلات هضمية، منها الحموضة والانتفاخ وفقدان الشهية. الكركم يُسهم في تنشيط إفراز العصارة الصفراوية، مما يُسهل الهضم ويحسن امتصاص المغذيات، ولتهدئة المعدة، يُمكنك مزج القليل منه مع اللبن الرائب كوسيلة طبيعية لدعم صحة الأمعاء.

تنقية الجسم من السموم

يفرز الجسم كميات كبيرة من العرق خلال الصيف، مما قد يُرهق الكبد والكلى. يُعرف الكركم بكونه مزيلًا طبيعيًا للسموم، إذ يُعزز وظائف الكبد ويُساعد في تطهير الجسم، جرب إضافة الكركم إلى شاي الأعشاب أو ماء الليمون لتستمتع بمشروب منعش ومفيد في آنٍ واحد.

دعم صحة الجلد ومكافحة مشاكل البشرة

يعاني كثير من الأشخاص من مشكلات جلدية صيفية مثل حب الشباب، التصبغات، والبهتان. وبفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والأكسدة، يُساهم الكركم في تحسين مظهر البشرة، سواء تم تناوله كمشروب أو استُخدم كقناع موضعي، وهو خيار طبيعي للحصول على إشراقة صحية خلال الصيف.

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