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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دورة تدريبية للعاملين بمتحف الحضارة عن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
محمد الاسكندرانى

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية دورة تدريبية بعنوان " الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، وذلك بالتعاون مع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مدار يومين بمركز التدريب التابع للمتحف.

وأوضح الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن البرنامج يستهدف العاملين بالمتحف من مختلف الإدارات والتخصصات بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر التهديدات السيبرانية، والابتزاز الإلكتروني، وتعزيز معارفهم بأساليب الحماية الرقمية، بما ينعكس على كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات الالكترونية المقدمة للزائرين.

المتحف القومي للحضارة 

وتضمن البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية ألقاها نخبة من الأساتذة المتخصصين، تناولت موضوعات مختلفة حول المخاطر والتهديدات السيبرانية وآليات استعادة الأوضاع لما قبل الحدث، وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في بيئة العمل، كما تضمن البرنامج جلسات توعوية حول الابتزاز الإلكتروني وكيفية الحماية منه.

وأكدت الأستاذة فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والتشغيل، على أهمية التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ هذا التدريب لتزويد فريق العمل بالمتحف بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الرقمية، كما انها تعد خطوة هامة نحو تعزيز بيئة عمل أكثر أمنًا واحترافية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وأشارت الدكتورة نجوى بكر، مديرة مركز التدريب بالمتحف، إلى أن الدورة التدريبية ركزت على تقديم محتوى علمي وعملي متوازن يعكس احتياجات العاملين في المتحف، كما شهد التدريب حضوراً كبيراً من العاملين بالمتحف، ومناقشات مثمرة عرض فيها الحضور استفساراتهم، مقدمين الشكر للمحاضرين على المعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال التدريب. وفي نهاية البرنامج التدريبي، تم توزيع شهادات معتمدة على جميع المشاركين، تقديرًا لتفاعلهم والتزامهم.


 

المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور الطيب عباس

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