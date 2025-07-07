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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تلبي طلب لجنة التظلمات قبل انطلاق الدوري

رابطة الأندية المحترفة
رابطة الأندية المحترفة
رباب الهواري

أعلن الإعلامي خالد الغندور أن رابطة الأندية المحترفة قررت تنفيذ توصية لجنة التظلمات باتحاد الكرة بشأن تنظيم قرعة علنية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد المقرر له يوم 8 أغسطس المقبل.


 

قرعة علنية بحضور ممثلي الأندية


 وأكد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، في تصريحات إعلامية لبرنامج “ستاد المحور”، أن القرعة هذا الموسم ستكون مختلفة عن المواسم السابقة، حيث ستُجرى بشكل علني وبمشاركة ممثلين عن جميع الأندية، سواء للدور الأول أو الثاني. تأتي هذه الخطوة لتفادي أي شبهات حول جدول المباريات ولضمان الشفافية والعدالة بين جميع الفرق.

لا تكرار لأخطاء الموسم الماضي

وأشار المصدر إلى أن الرابطة عازمة على عدم تكرار ما حدث في الدور الثاني للموسم المنقضي، والذي شهد انتقادات عديدة بسبب ترتيب المباريات وطريقة إعلانها. وقد شددت لجنة التظلمات على ضرورة تنظيم القرعة بشكل واضح وشفاف من البداية وحتى نهاية الموسم.

خطوة نحو تعزيز الثقة

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الأندية والرابطة، وتأكيد التزام الأخيرة باللوائح والقرارات التنظيمية. ويأمل جمهور الكرة المصرية أن ينعكس هذا التوجه الجديد على سير بطولة الدوري بشكل عادل ومنظم، بما يخدم مصلحة الرياضة ويعزز من قيمة المنافسة المحلية.


 

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