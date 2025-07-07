مستشار الرئيس الفلسطيني: الجميع سيدفع الثمن إذا استمر الصراع مع إسرائيل

قال المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن الموقف المصري أفشل مخطط تهجير الفلسطينيين، وأن الدولة المصرية حشدت موقفا دوليا لرفض التهجير.

موقفا عربيا رافضا للتهجير

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني خلال حوار تليفزيوني عبر قناة “القاهرة الإخبارية” إلى أن مصر و الأردن قادا موقفا عربيا رافضا للتهجير، موضحا أن إسرائيل تريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد منع إقامة دولة فلسطينية، وأن إسرائيل تسعى للسيطرة على 22% من أرض فلسطين.

انهيار اقتصادي في فلسطين

مؤكدا على أن الشرعية الدولية جارت على الدولة الفلسطينية، وأن إسرائيل تدفع نحو انهيار اقتصادي في فلسطين، كما أن الجميع سيدفع الثمن إذا استمر الصراع مع إسرائيل.

السيادة والكرامة الوطنية

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أنه لا سلام أو استقرار مع بقاء الاحتلال، كما أنه لا استقرار في المنطقة إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني على حقه في السيادة والكرامة الوطنية وتقرير المصير والعدالة.



واختتم المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قائلا إن منظمة التحرير تتبنى مشروعا وطنيا قائما على ثوابت تقبل الشرعية الدولية.