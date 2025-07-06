تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، أما ليلًا، فيكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

أشارت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، خاصة بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد تحذر

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، ما يستدعي من المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، وخاصة أثناء ساعات النهار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي التعرض للإجهاد الحراري

كما تنصح الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة لتفادي الحوادث

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية، مع تحذيرات من نزول البحر في 7 محافظات.

تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بمعدل يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات’، ويؤدي ذلك إلى شعور أكبر بالحرارة، خاصة خلال فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة: العظمى 37 - الصغرى 25

العاصمة الإدارية: العظمى 38 - الصغرى 24

6 أكتوبر: العظمى 38 - الصغرى 24

بنها: العظمى 37 - الصغرى 25

دمنهور: العظمى 36 - الصغرى 24

وادي النطرون: العظمى 37 - الصغرى 24

كفر الشيخ: العظمى 35 - الصغرى 24

المنصورة: العظمى 35 - الصغرى 24

الزقازيق: العظمى 37 - الصغرى 24

شبين الكوم: العظمى 36 - الصغرى 24

طنطا: العظمى 35 - الصغرى 24

دمياط: العظمى 32 - الصغرى 25

بورسعيد: العظمى 33 - الصغرى 25

الإسماعيلية: العظمى 37 - الصغرى 23

السويس: العظمى 37 - الصغرى 23

العريش: العظمى 33 - الصغرى 22

رفح: العظمى 32 - الصغرى 22

رأس سدر: العظمى 39 - الصغرى 25

نخل: العظمى 35 - الصغرى 20

كاترين: العظمى 33 - الصغرى 18

الطور: العظمى 35 - الصغرى 26

طابا: العظمى 35 - الصغرى 22

شرم الشيخ: العظمى 41 - الصغرى 30

الإسكندرية: العظمى 32 - الصغرى 22

العلمين: العظمى 31 - الصغرى 21

مطروح: العظمى 30 - الصغرى 23

السلوم: العظمى 36 - الصغرى 23

سيوة: العظمى 39 - الصغرى 22

رأس غارب: العظمى 39 - الصغرى 27

الغردقة: العظمى 39 - الصغرى 28

سفاجا: العظمى 40 - الصغرى 27

مرسى علم: العظمى 37 - الصغرى 28

شلاتين: العظمى 39 - الصغرى 27

حلايب: العظمى 36 - الصغرى 27

أبو رماد: العظمى 38 - الصغرى 26

رأس حدربة: العظمى 35 - الصغرى 27

الفيوم: العظمى 38 - الصغرى 25

بني سويف: العظمى 38 - الصغرى 24

المنيا: العظمى 38 - الصغرى 23

أسيوط: العظمى 39 - الصغرى 24

سوهاج: العظمى 41 - الصغرى 26

قنا: العظمى 42 - الصغرى 27

الأقصر: العظمى 41 - الصغرى 27

أسوان: العظمى 42 - الصغرى 28

الوادي الجديد: العظمى 41 - الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 42 - الصغرى 28