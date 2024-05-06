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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قواتها قصفت قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت "كتائب القسام" أن استهداف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" جاء بالاشتراك مع "سرايا القدس".

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مشاهد من "إطلاقها رشقات صاروخية، واستهداف قوات الاحتلال المتموضعة بمحور نتساريم".

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 4 بالإضافة إلى 10 مصابين في القصف الذي طال أمس قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.

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المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى


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