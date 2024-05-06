المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أن قواتها قصفت قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت "كتائب القسام" أن استهداف قوات الاحتلال في محور "نتساريم" جاء بالاشتراك مع "سرايا القدس".

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب "القسام" مشاهد من "إطلاقها رشقات صاروخية، واستهداف قوات الاحتلال المتموضعة بمحور نتساريم".

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 4 بالإضافة إلى 10 مصابين في القصف الذي طال أمس قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

وفي وقت سابق أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مسؤوليتها عن قصف موقع "كرم أبو سالم" العسكري برشقة صاروخية.