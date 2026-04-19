الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خطأ ترامب حول عمليته النبيلة .. وول ستريت جورنال: انفراجة قريبة مع إيران خلال أيام

محمد على

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن هناك توقعات بحدوث انفراجة في المفاوضات مع إيران خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يتطلعون إلى إجراء مزيد من المحادثات، من بينها لقاءات محتملة في باكستان، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية.

ووفقاً للتقرير، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يعتقد أن تحقيق تقدم في الملف الإيراني قد يمنحه فرصة لإعادة تشكيل النظام العالمي، مشيراً إلى أنه عارض سابقاً خططاً عسكرية تضمنت سيناريوهات تصعيدية، من بينها أفكار تتعلق باستهداف مواقع حساسة مثل جزيرة خارك، بسبب المخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن ترامب انتقد في حينه ما وصفه بغياب الدعم الأوروبي عقب حوادث عسكرية مرتبطة بإيران، من بينها إسقاط طائرات وفقدان طيارين، بحسب ما ورد في التقرير.

كما أضافت الصحيفة أن ترامب كان يتابع بعض العمليات المتعلقة بإيران بشكل لحظي، مع تقييم النتائج بناءً على حجم الأهداف التي يتم تدميرها، وفقاً للمصادر ذاتها.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن متحدثة باسم البيت الأبيض أن بعض العمليات التي نُفذت وُصفت بأنها “نبيلة”، وتهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، بحسب تعبيرها.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

