ديني

ما هو جزاء المستغفرين في الدنيا؟.. تعرّف عليه

الاستغفار
الاستغفار
محمد شحتة

الله تعالى وعد المستغفرين بسعة الرزق، ورغد العيش، والبركة في المال والولد، فالعاقل من لزم الاستغفار، وداوم عليه؛ إذ هو مفتاح من مفاتيح الفرج، قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا  يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا  وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}. [نوح: 10، 12].

صيغة الاستغفار الواردة عن السلف

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن صيغة مباركة للاستغفار وردت عن السلف الصالح، مؤكداً أنها تمثل مفتاحاً إلهياً لفتح أبواب الرزق وفك الكروب وإزالة المحن التي قد تصيب الإنسان في حياته ومعيشته.

وأوضح «جمعة» ، عبر صفحته الرسمية، قصة بليغة لـ"أعرابي" لجا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- شاكياً ضيق الحال وكثرة العيال، فأرشده الإمام إلى لزوم الاستغفار، مستشهداً بآيات سورة نوح التي تربط بين الاستغفار وبين إرسال المطر والإمداد بالأموال والبنين وجعل الجنات والأنهار.

وتضمنت الصيغة التي علمها الإمام علي للأعرابي، معاني التذلل والاعتراف بالذنب، حيث تبدأ بطلب المغفرة من كل معصية استقوى عليها العبد بعافية الله، أو نالها بفضل نعمته، مشددا على ضرورة إخلاص النية وطاعة الله؛ ليكون الاستغفار مؤثراً ومقبولاً.

وتشمل الصلاة والدعاء، كلمات جامعة، تستغيث برحمة الله، وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى، ومنها: "يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي.. أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق"، وهي كلمات تعكس اليقين الكامل في قدرة الخالق على تغيير أحوال العبد من الضيق إلى الفرج القريب والرزق الوافر.

وأشار المفتي الأسبق إلى أن الأعرابي حين لازم هذه الصيغة مراراً وتكراراً، استجاب الله لدعائه وكشف عنه الغم والضيق، ووسع له في رزقه وأزال عنه المحنة، مما يؤكد أن الاستغفار ليس مجرد كلمات تردد باللسان، بل هو حالة من الانكسار والرجاء بين يدي الله- عز وجل-.

وختم جمعة حديثه بالتأكيد على أن تفويض الأمر لله والتوكل عليه مع المداومة على هذه الصيغ الإيمانية، يمنح النفس طمأنينة، ويفتح للمسلم آفاقاً من الخير والبركة في ماله وأهله، مستشهداً بقول الله- تعالى0: "وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".

دعاء سيد الاستغفار

ويمكن ترديد دعاء سيد الاستغفار وهو على النحو التالي: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"،وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.


 

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

