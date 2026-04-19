في الذكرى الأولى لرحيله .. صلاح عبد الله يحيي ذكرى سليمان عيد بكلمات مؤثرة | صور

أحيا الفنان صلاح عبد الله الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكوميدي الراحل سليمان عيد، من خلال منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي، عبّر فيه عن حزنه واشتياقه للراحل، مؤكداً أن من نحبهم يظلون حاضرين في القلوب رغم الغياب.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:

“في الذكرى الأولى لوفاته أرجوكم الفاتحة والدعاء لسليمان عيد.. وكم من الأحبة الراحلين ما زالوا وسيظلون بيننا موجودين”.



من جانبه، أحيا عبد الرحمن، نجل الفنان الراحل سليمان عيد، الذكرى الأولى لوفاة والده برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، عبّر خلالها عن اشتياقه الكبير له.

وكتب قائلاً: “الذكرى السنوية الأولى 18/04/2026.. عدت سنة على فراقك يا أبي وكأن كل شيء كان بالأمس، كل شيء بلا طعم من دونك”، مضيفاً: “ربنا يرحمك يا طيب يا أحسن أب في الدنيا ويجمعنا بيك على خير”.

وتحل اليوم، السبت، الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، الذي استطاع على مدار سنوات طويلة أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور، بفضل حضوره الخفيف وأدائه المميز الذي جمع بين البساطة والعفوية.

بدأ سليمان عيد مشواره الفني بخطوات هادئة، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته في تقديم الأدوار الكوميدية المساندة، التي رغم مساحتها المحدودة كانت تترك بصمة واضحة لدى الجمهور، وأسهمت في ترسيخ حضوره في السينما والدراما المصرية.