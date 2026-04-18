الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى رحيل الفنان سليمان عيد.. مسيرة فنية حافلة بالبهجة والإنسانية

أوركيد سامي

تحلّ اليوم  ذكرى رحيل الفنان سليمان عيد، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، والذي استطاع على مدار سنوات طويلة أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور بفضل حضوره الخفيف وأدائه المميز الذي جمع بين البساطة والصدق.


بدأ سليمان عيد مشواره الفني بخطوات هادئة، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الفريدة في تقديم الأدوار الكوميدية  المساندة، التي غالبًا ما كانت تترك أثرًا كبيرًا رغم مساحتها المحدودة و بعض منها بأدوار كبيرة 

وتميز بأسلوبه الخاص الذي يعتمد على الإفيهات التلقائية وخفة الظل، ما جعله عنصرًا أساسيًا في نجاح العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.


وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأفلام إلى جانب كبار النجوم، حيث استطاع أن يكون حاضرًا بقوة في مشاهد لا تُنسى، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة أحبته لصدقه وبساطته، سواء على الشاشة أو في حياته الشخصية.


ولم يقتصر تألقه على السينما فقط، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية والمسرح، حيث قدّم أدوارًا متنوعة أثبت من خلالها قدرته على التلوّن الفني، مؤكدًا أنه ليس مجرد ممثل كوميدي، بل فنان شامل قادر على تقديم مختلف الأدوار.


وعُرف عن سليمان عيد التزامه الشديد في العمل، واحترامه لزملائه، وهو ما جعله يحظى بمحبة كبيرة داخل الوسط الفني، حيث حرص الكثير من النجوم على نعيه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للفنان الخلوق والإنسان الطيب.


وفي ذكرى رحيله، يستعيد الجمهور أعماله التي لا تزال تُعرض حتى اليوم، لتؤكد أن الفن الصادق لا يموت، وأن الابتسامة التي رسمها على وجوه الملايين ستظل باقية مهما مرّ الزمن.


ورغم رحيله، يبقى اسم سليمان عيد حاضرًا بقوة في ذاكرة الفن المصري، كنموذج للفنان الذي استطاع أن يترك بصمة مميزة دون ضجيج، وأن يقدّم فنًا بسيطًا يصل إلى القلب مباشرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

«يوم القيامة».. ستارمر في مواجهة أزمة ماندلسون وتهديد مستقبله السياسي

ترامب

ترامب: أنا أقول الحقيقة.. وتصريحات المسؤولين الإيرانيين للاستهلاك المحلي

إيران أمريكا

باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

