في ذكرى رحيل الفنان سليمان عيد.. مسيرة فنية حافلة بالبهجة والإنسانية

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان سليمان عيد، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر، والذي استطاع على مدار سنوات طويلة أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور بفضل حضوره الخفيف وأدائه المميز الذي جمع بين البساطة والصدق.



بدأ سليمان عيد مشواره الفني بخطوات هادئة، قبل أن يلفت الأنظار بموهبته الفريدة في تقديم الأدوار الكوميدية المساندة، التي غالبًا ما كانت تترك أثرًا كبيرًا رغم مساحتها المحدودة و بعض منها بأدوار كبيرة

وتميز بأسلوبه الخاص الذي يعتمد على الإفيهات التلقائية وخفة الظل، ما جعله عنصرًا أساسيًا في نجاح العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.



وشارك الفنان الراحل في عدد كبير من الأفلام إلى جانب كبار النجوم، حيث استطاع أن يكون حاضرًا بقوة في مشاهد لا تُنسى، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة أحبته لصدقه وبساطته، سواء على الشاشة أو في حياته الشخصية.



ولم يقتصر تألقه على السينما فقط، بل امتد إلى الدراما التلفزيونية والمسرح، حيث قدّم أدوارًا متنوعة أثبت من خلالها قدرته على التلوّن الفني، مؤكدًا أنه ليس مجرد ممثل كوميدي، بل فنان شامل قادر على تقديم مختلف الأدوار.



وعُرف عن سليمان عيد التزامه الشديد في العمل، واحترامه لزملائه، وهو ما جعله يحظى بمحبة كبيرة داخل الوسط الفني، حيث حرص الكثير من النجوم على نعيه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان مثالًا للفنان الخلوق والإنسان الطيب.



وفي ذكرى رحيله، يستعيد الجمهور أعماله التي لا تزال تُعرض حتى اليوم، لتؤكد أن الفن الصادق لا يموت، وأن الابتسامة التي رسمها على وجوه الملايين ستظل باقية مهما مرّ الزمن.



ورغم رحيله، يبقى اسم سليمان عيد حاضرًا بقوة في ذاكرة الفن المصري، كنموذج للفنان الذي استطاع أن يترك بصمة مميزة دون ضجيج، وأن يقدّم فنًا بسيطًا يصل إلى القلب مباشرة.