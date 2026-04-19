«أنا هموتكم».. حكاية أم تحوّلت من حضن الأمان إلى قاتلــة بأسيوط

في صباح هادئ بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لم يكن الأطفال الثلاثة يعلمون أن كلمات أمهم التي أيقظتهم بها ستكون بداية لنهاية مأساوية..قالت الأم لأبنائها: "أنا هموتكم"..ضحك الصغار، ظنوا أنها تمزح كعادتها، وردوا ببراءة: "موتينا لما النور ييجي". لكن خلف تلك الكلمات، كان قرار قد اتُخذ بالفعل ولم يكن الصغار يدركون أن أمهم انتزع الله من قلبها الرحمة وتحولت من حصن أمان إلى ذئب يبحث عن الفرصة لالتهام فريسته ولكن الفرق أن الفريسة هنا أبنائها الصغار الذين لم يشتد عودهم وصور لها شيطانها خطتها لارتكاب جريمتها التي أصبحت حديث أسيوط لما فيها من قسوة وانتهت بان تقضي عمرها خلف القضبان

أسرة بسيطة وحياة مستقرة

تزوجت " آية . أ . ع " 34 عاما الحاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من " دويني . ع . أ " الحاصلة على بكالوريوس التجارة منذ 8 سنوات ورزقهما الله بثلاثة من الأبناء " يوسف " 7 سنوات ، و " إسراء " 6 سنوات ، و " دعاء " 3 سنوات وظل الزوجان يقيمان بشقتهم بمنزل عائلة زوجها بقرية المطمر بمركز ساحل سليم وكان الزوج يعمل بإحدى الشركات بمحافظة الوادي الجديد يسافر لعمله ويعود إلى زوجته وأبنائه كل فترة لقضاء الإجازة وكانت حياتهم تسير مثل أي زوجين في هدوء ويرسل لها زوجها راتبه لشراء مستلزمات أبنائهم .

لعنة القروض وبداية السقوط

جلست الزوجة مع نفسها تفكر في اقتراض مال من إحدى الجمعيات مثل الكثير من السيدات جيرانها ولكن فضلت عدم القول لزوجها وتوجهت إلى إحدى الجمعيات وحصلت على قرض مالي قيمته 15 ألف جنيه وأنفقت القرض ولم تستطع سداد أقساطه وتحول القرض إلى حبل يلتف حول رقبتها دون أن يعلم زوجها بما فعلت فبدلا من أن تصارح زوجها لسداد القرض توجهت إلى شركات إقراض أخرى وكانت تقوم بسحب القرض لسداد الذي قبله وتحرر الأمر حتى تراكمت عليها الفوائد وأصبح الدين يتعدى 150 ألف جنيه ولم تجد الزوجة حلا إلا أن تخبر زوجها الذي كان في ذلك الوقت بعمله بمحافظة الوادي الجديد فقامت بالاتصال به وإخباره بذلك الدين فقام الزوج بالاتصال بوالدها واخبره بما فعلت زوجته فقام والدها بالذهاب إليها وقام بتوبيخها على فعلتها وتعهد بسداد القرض الذي قامت ابنته باقتراضه دون علم زوجها .

الشيطان سيطر على عقلها

وظل والد الزوجة يقوم بسداد 12 ألف جنيه شهريا قيمة القروض الذي قامت لاقتراضه وقتها سيطر الشيطان على عقل الزوجة وصور لها أن أولادها سوف يلاحقهم العار بسبب اقتراضها المال دون علم زوجها وصور لها شيطانها أن تتخلص من أولادها حتى لا يلاحقهم عارها وجلست مع شيطانها يتدبران خطتها للتخلص من أبنائها حتى استقرت على خنقهم وكان زوجها في ذلك الوقت يقضي أجازته معهم فقررت الزوجة تنفيذ مخططها بعد سفر زوجها إلى عمله .

أنا هموتكم النهاردة

وفي صباح يوم الواقعة سافر الزوج إلى عمله بمحافظة الوادي الجديد وجلست الزوجة مع شيطانها يتدبران تنفيذ مخططهما الإجرامي وبعد أن تأكدت الزوجة نن وصول زوجها إلى عمله عصر يوم الواقعة قامت بإغلاق باب شقتها بالأقفال المحكمة " ترباس " وقالت لأبنائها " أنا هموتكم النهاردة " تصور الصغار أن والدتهم تمزح معهم فقالوا لها " موتينا لما النور ييجي " ودخل الصغير " يوسف " وشقيقته " إسراء " إلى غرفتهم للعب وخرجت الصغيرة " دعاء " لتنام على أريكة بالصالة ولم يكن يعلم الصغار أن أمهم تحجر قلبها وتحولت إلى ذئب يتحين الوقت لاصطياد فريسته ولحظات ودخلت الأم خلفهم إلى غرفة نوم أبنائها لتجد ابنتها " إسراء " التي تبلغ من العمر 6 سنوات وشقيقها يوسف الذي يبلغ من العمر 7 سنوات يلعبان بألعابهم على سريرهما بالغرفة .

بدء تنفيذ جريمتها

جلست الأم للحظات مع أبنائها على السرير وسرعان ما قامت بالانقضاض على ابنتها " إسراء " مقبضة على رقبتها كاتمة أنفاسها حتى فزع شقيقها الصغير يوسف وسيطر عليه الخوف حين شاهد والدته تقبض على رقبة شقيقته ومن هول المشهد شلت حركته ولم يستطيع الهرب قالا لوالدته "بلاش يا ماما تموتيهم " فردت الأم قائلة " هموتهم وهاموتك أنت بعديهم " وظلت الأم قابضة على أنفاس صغيرتها وعندما شعرت بأنها على قيد الحياة قامت بحملها ووضعتها في " البانيو " وفتحت عليها المياه وظلت تضغط عليها حتى أن تأكدت من مفارقتها للحياة وظل الصغير يوسف مشلول الحركة فاقد الإدراك من هول المشهد وبعد أن تأكدت الأم من موت ابنتها " إسراء " خرجت إلى الصالة لتجد ابنتها الأخرى " دعاء " البالغة من العمر 3 سنوات نائمة فقامت بحملها ووضعها في البانيو والضغط عليها حتى أن فارقت الحياة .

مكالمة تليفون تنقذ صغيرها

وكان للقدر كلمته أن ينقذ الصغير " يوسف " من قبضة أمه حيث اتصل زوجها بعد وصوله إلى عمله بمحافظة الوادي الجديد للاطمئنان عليهم ورد عليه يوسف وهو يسيطر عليه الخوف والهلع قائلا :" الحق يا بابا ماما موتت أخواتي " وأغلق والده الاتصال واتصل بشقيقه " قرشي " الذي يقيم في شقته بنفس المنزل حتى ينجد أبناءه وبعد أن انتهت الأم من إنهاء حياة ابنتيها " إسراء ودعاء " توجهت لتمسك بابنها يوسف لتكمل مخططها ولكن في ذلك الوقت صعد عم الأطفال " قرشي " وطرق على الباب بشدة حتى سيطر الرعب على الزوجة وتركت ابنها يوسف بعد أن قبضت على رقبته وفتحت الباب فدخل شقيق زوجها وفر الصغير يوسف هربا من المنزل إلى شقة عمه ووجد العم " إسراء ودعاء " الأولى على أريكة بالصالة والأخرى ملقاة على أرضية الحمام واتصل بالشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهمة .

اعترافات المتهمة

وأمام مايكل مجدي وكيل النائب العام رئيس نيابة مركز ساحل سليم بأسيوط اعترفت المتهمة " آية . أ . ع " بارتكاب الواقعة وقالت "اللي حصل إني ليا كأم يوم بفكر إني إحنا كلنا نموت علشان اخلص من حوار القروض ده وأنا فكرت أموت عيالي علشان هما لسه صغيرين وهما هيدخلوا الجنة وامبارح جوزي سافر لشغله مع العصر وأنا صحيت الصبح النهاردة وقولت للعيال أنا هموتكم وقالولي موتينا بعد ما النور يجي وهما فكروني بهزر معاهم وأنا مسكت بنتي إسراء وخنقتها بأيدي وهي كانت لسه فيها النفس واخدتها وحطيتها في البانيو في الحمام وفتحت عليها الميه واخدت بنتي دعاء من على السرير وحطيتها في البانيو وفضلت ضاغطة عليهم بأيدي لحد ما ماتوا وأنا بعد كده طلعت بنتي إسراء من البانيو وحطيتها على الكنبة في الصالة وطلعت دعاء وحطيتها في أرضية الحمام وابني يوسف كان شايف اللي حصل وأبوه اتصل بالصدفة وابني يوسف رد عليه وقاله أمي موتت أخواتي وأنا روحت على يوسف علشان أموته ومسكته من رقبته ولقيت باب الشقة بيخبط جامد ولما فتحت لقيت " قرشي " اخو زوجي وابني يوسف جري على تحت وقرشي بلغ الشرطة ".

7 مشاهد تمثل الجريمة

و انتقل مايكل مجدي وكيل النائب العام رئيس نيابة مركز ساحل سليم بأسيوط إلى منزل المتهمة " أيه .أ .ع " والتي قامت بقـتل نجلتيها وشروعها في قـ.تل طفلها الآخر بعد أن قامت بوضعهم في بانيو أثناء نومهم وإلقاء ماء عليهم والضغط عليهم حتى أن أودت بحياة نجلتيها وإصابة نجلها .

واصطحب النقيب محمود أشرف معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط المتهم لتمثيل جريمتها أمام النيابة العامة وفقا للتسلسل الزمني لحدوثها.

وقامت النيابة العامة بتوثيق 7 مشاهد قامت بها المتهمة لتمثيل الجريمة ووثق المشهد الأول قيام المتهمة بخنق ابنتها " إسراء . د . ع " حال تواجدها على سريرها أثناء نومها بغرفتها المجاورة للحمام، ورصد المشهد الثاني من تمثيل الجريمة قيام المتهمة بحمل ابنتها " إسراء " من غرفة نومها ووضعها داخل " البانيو " بدورة المياه وفتح المياه والضغط عليها لإغراقها حتى أن فارقة الحياة .

ورصد المشهد الثالث من تمثيل المتهمة لجريمتها لقيامها بإخراج المجني عليها " إسراء " من البانيو بعد وفاتها ووضعها على الأرض داخل الحمام ورصد المشهد الرابع قيام المتهمة بالتوجه إلى غرفة الانترية وحمل ابنتها الأخرى " دعاء " وفي المشهد الخامس قامت المتهمة بوضع المجني عليها الثانية " دعاء " في البانيو وأغرقتها في المياه والمشهد السادس قامت المتهمة بإخراج ابنتها الثانية بعد أن تأكدت من وفاتها في البانيو ووضعها أرضا داخل الحمام لجوار شقيقتها الأولى .

ورصد المشهد السابع من تمثيل الجريمة قيام المتهمة بحمل ابنتها المتوفية " إسراء " من أرضية دورة المياه ووضعها على الأريكة الخشبية بالصالة داخل منزلهم .

إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات

وكان المستشار تأمر محمود محمد ، المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، أحال ربة منزل إلى محكمة الجنايات لقيامها بقـ.تل طفلتيها وشروعها في قـ.تل آخر عمدا مع سبق الإصرار وقامة بحملهما أثناء نومهما ووضعهما في بانيو بمنزلهم وألقت عليهما الماء وقامت بالضغط عليهما حتى فارقا الحياة .

واتهمت النيابة العامة " أيه . أ . ع " 34 عاما حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية " ربة منزل " انه في 21 ابريل الماضي بقرية المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط ، قـ.تلت نجلتها " إسراء . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار ، لما أوعز إليها شيطانها اقترف إثمها فبيتت النية وتفكرت بروية وصممت على تحقيق المنية واعدت لذلك مخططا إجراميا أحكمت دقائقه درسا وتحينت سفر زوجها إلى عمله واختارت اليوم التالي لذلك موعدا لتنفيذه ، وما أن ظفرت بالمجني عليها حتى أطبقت على جيدها خنقا فخارت قواها ، وأجهزت عليها بان قامت بحملها إلى حوض الاستحمام " بانيو " وغمرتها بالمياه حتى أودت بحياتها غرقا .

وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين اخرتين وهي قـ.تلها نجلتها الأخرى " دعاء . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار بان حملتها أثناء نومها ووضعتها في حوض الاستحمام " بانيو " وغمرتها بالمياه حتى أودت بحياتها ، كما شرعت في قـ.تل نجلها الثالث " حمزة . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار وما أن أمسكت به حاولت خنقه وأخذت تعتصره بيديها إلا انه قد خاب اثر جريمتها وتمكن من الفرار هربا منها واستغاث بالأهالي.

حكم رادع من المحكمة

وأسدلت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، أمس السبت، برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب الرئيس بالمحكمة و مصطفى رشاد طرة نائب رئيس المحكمة، وحضور معتز خلف البحيري وكيل النائب العام، وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد، أوراق القضية بمعاقبة المتهمة، بالسجن المؤبد عما اسند إليها