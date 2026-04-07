قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو شغال في القطاع الخاص.. ازاي تاخد 5 أيام إجازة متواصلة خلال أبريل
تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين في قضية تصنيع المخدرات لجلسة 9 يونيو
التربي مكتشف واقعة طفلة المنوفية: كانوا عاوزين يدفنوها من غير ورق وأنا بلغت الشرطة
الثامنة بتوقيت واشنطن.. الثالثة فجرا في القدس| هل تدار حرب إيران بسردية نبوءات آخر الزمان؟
الدوري الممتاز| توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
مجلس الأمن يخفق في تبني مشروع قرار بشأن مضيق هرمز قدمته البحرين
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الصين : قلقون من استمرار الوضع المتدهور في الشرق الأوسط
البترول: 2 تريليون قدم غاز جديد.. ونقترب من تصفير ديون الشركاء الأجانب
المياه ابتلعت السيارة.. نجاة سيدتين من الغرق بعد سقوطهما بترعة المنصورية
الأكاديمية الوطنية للتدريب تنعى المستشار آية الجزار نائب هيئة قضايا الدولة
زيادة مرتقبة.. موعد صرف معاشات مايو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هــ تك عرض صغيرات.. السجن المشدد 15 عاما لمراقب صحي بأسيوط

إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مراقب صحي بالسجن المشدد 15 عاما لقيامه بهتك عرض صغيرات وتهديدهن وابتزازهن بمركز البداري بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وحضور عبدالحليم بارح وكيل النائب العام وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 15412 لسنة 2025 جنايات البداري الى ورود بلاغ لمركز شرطة البداري يفيد قيام " مينا . ر . أ " 37 عاما ، مراقب صحي بالادارة الصحية بمركز البداري بتصوير فتيات قاصرات بصور خادشة بمحل عمله بإحدى الصيدليات ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازهن.

وتوصلت تحريات الرائد هشام إبراهيم معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري الى صحة الواقعة وأن المتهم حال تواجده بمحل عمله باحدى الصيدليات كان يتحين فرصة قدوم أي فتاة صغيرة وعند ذلك كان يقوم بخلع ملابسها وملامسة جميع أعضاء جسـ دها وهتـ ك عرضها وتصويرها أثناء قيامه بذلك بدون علمها ثم يقوم بنشر ما صوره على مواقع التواصل الاجتماعي " تيليجرام " ويقوم بتهديدهن بما صوره حتى يعدن له مرة اخرى.

وأضافت التحريات ان عدد الفتيات المجني عليهن كثير وجميعهن اعمارهن تقل عن الخامسة عشرة سنة ومنهن من يقل عمره عن الاثنتى عشرة سنة، كما اضافت التحريات أنه بفحص هاتف المتهم تبين احتواؤه على مقاطع مرئية خاصة بالواقعة. 

وكان المستشار تامر محمود القاضي المحام العام الاول لنيابة جنوب أسيوط الكلية، أحال المتهم "مينا. ر . أ " 37 عاما، مراقب صحي بالادارة الصحية بمركز البداري الى محكمة الجنايات.


ووجهت النيابة العام للمتهم أنه في غضون عام 2025 هتك عرض فتيات صغيرات لم يبلغن ثماني عشرة سنة وذلك حال تواجده بمحل عمله وبدافع إشباع لرغباته الدنيئة الشاذة وبعد ان تخلى عن الفطرة السوية واتبع هواه كان يتحين فرصة قدوم أي فتاة صغيرة دون تمييز وعند ظفره بهن كان يمسكهن ويرفع عنهن ملابسهن كاشفا بذلك عوراتهن ممسكا بجميع مواطن عفتهن، وأتى معهن افعالا ما سبقه بها احد، وقام بتصويرهن اثناء قيامه بذلك هاتكا بذلك عرضهن  وقام بنشرها على احد مواقع التواصل الاجتماعي وهددهن بارسالها الى أهليتهن وذلك لحملهن على القيام بعمل الا هو العودة اليه مرات أخرى.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 15 عاما محافظة أسيوط مركز البداري رئيس المحكمة جنايات البداري مراقب صحي صور خادشة مركز شرطة البداري

