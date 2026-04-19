ترامب: سواء أحب الناس إسرائيل أم كرهوها فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة

قال ترامب عبر تروث سوشال: سواء أحب الناس إسرائيل أم كرهوها فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة

وأضاف ترامب: على النقيض من آخرين كشفوا عن حقيقتهم في لحظات الصراع والضغوط فإن إسرائيل تقاتل ببسالة وتعرف كيف تنتصر.



وتلقت آمال دونالد ترامب في الخروج من حربه على إيران ضربة أخرى يوم السبت بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز مرة أخرى بعد أن قال الرئيس إن الولايات المتحدة لن تنهي حصارها للموانئ الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيظل الحصار البحري ساري المفعول بالكامل فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين اكتمال صفقتنا مع إيران بنسبة 100%"، مضيفًا أن "هذه العملية يجب أن تتم بسرعة كبيرة".

وكانت قد تراجعت طهران يوم السبت، عن قرارها بفتح الممر المائي الحيوي لشحنات النفط ، وأفادت وكالة بحرية بريطانية بأن سفنًا تابعة للحرس الثوري أطلقت النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور المضيق يوم السبت. وذكرت وكالة رويترز في تقرير منفصل أن سفينة ترفع العلم الهندي تحمل نفطًا خامًا تعرضت أيضًا لهجوم أثناء وجودها في الممر المائي.