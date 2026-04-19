التلفزيون الإيراني يعلن إعادة فتح المجال الجوي الإيراني على 4 مراحل

نقل التلفزيون الإيراني عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني أنه سيتم إعادة فتح المجال الجوي الإيراني على 4 مراحل.

وتابع التلفزيون الإيراني نقلا عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني بأن الرحلات الجوية من الشرق إلى الغرب ستستأنف تدريجيًا.

يأتي ذلك فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة الإنزال يو إس إس راشمور تنفذ عمليات حصار في بحر العرب منضمة بذلك الى القوات الأمريكية الموجودة لأجل الحصار.



وأعلن الجيش الأمريكي أن التجارة البحرية والتبادل الاقتصادي من وإلى إيران يشهدان "شللاً شبه تام" نتيجةً لتكثيف الحصار البحري والإجراءات الرقابية المشددة المفروضة على خطوط الملاحة المرتبطة بطهران.

وتأتي هذه التطورات في خضم تصعيد غير مسبوق للتوترات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على أمن الممرات المائية الحيوية. وبناءً على ذلك، يُمثل تشديد الحصار البحري على إيران ذروة الضغط الاقتصادي الهادف إلى تقييد قدرة طهران على الوصول إلى الأسواق العالمية وتأمين احتياجاتها الأساسية عبر النقل البحري.