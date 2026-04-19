الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تقديراً لمسيرتها الفنية.. تكريم ريهام عبدالغفور في مهرجان هوليوود للأفلام العربية |تفاصيل

النجمة ريهام عبد الغفور
أوركيد سامي

في أجواء احتفالية مميزة تعكس الحضور المتنامي للفن العربي على الساحة العالمية، شهدت فعاليات مهرجان هوليوود للأفلام العربية تكريم النجمة ريهام عبد الغفور، تقديراً لمسيرتها الفنية الثرية وما قدمته من أعمال لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.


وجاء هذا التكريم ليؤكد المكانة المرموقة التي تحتلها ريهام عبد الغفور في الوسط الفني، حيث استطاعت على مدار سنوات أن تترك بصمة واضحة من خلال أدوار متنوعة اتسمت بالعمق والصدق، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها في الدراما التلفزيونية والسينما.


وأعربت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة في رسالة نشرتها عبر حساباتها الرسمية أنها تشعر بالامتنان والفخر لهذه اللحظة، ووصفتها بأنها من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرتها، متمنية دوام النعمة واستمرار النجاح.
وشهد الحفل حضور عدد من صناع السينما والفن من مختلف الدول، في مناسبة تهدف إلى دعم الإنتاج العربي وتعزيز انتشاره عالمياً، حيث يعد المهرجان منصة مهمة للتعريف بالأعمال العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون الفني الدولي.
ويُعد تكريم ريهام عبد الغفور في هذا الحدث بمثابة تقدير لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث نجحت في تقديم شخصيات مركبة ومؤثرة، استطاعت من خلالها أن تلامس قلوب المشاهدين وتحقق حضوراً قوياً في المشهد الفني.
واختتمت الفنانة حديثها بالتأكيد على أن مثل هذه اللحظات تمثل حافزاً كبيراً للاستمرار في تقديم أعمال فنية متميزة، مشددة على أن محبة الجمهور وثقته هي الداعم الحقيقي لأي نجاح، وهو ما تسعى دائماً للحفاظ عليه في كل خطوة تخطوها.

