سمير فرج: إنهاء الحرب بغزة ليس من مصلحة نتنياهو ويسعى لتصعيد التوترات

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن قرار إنهاء الحرب في غزة ليس من مصلحة نتنياهو، مشيرا إلى أنه من مصلحته التصعيد والضغط على حماس، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، إن مصر كانت تقدم حلا للوصول لسلام في فلسطين، ولكن حماس تسعى لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، وهو الأمر الذي تؤيده 5 دول وهي أمريكا ومصر وتركيا وروسيا وقطر.

وتابع الخبير الإستراتيجي، أن حماس من الممكن أن تقوم بتسليم الرهائن في مقابل الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.