سمير فرج: مجهودات مصرية لإنهاء حرب غزة.. والشارع الإسرائيلي يضغط على نتنياهو

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "مصر تقوم ببذل مجهودات كبيرة لاحتواء الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار".

وأشاف إلى أن "هناك ضغطا داخليا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية، وهناك مظاهرات من أسر المحتجزين في الشوارع الإسرائيلية".

وأكمل سمير فرج حديثه، قائلا "تغير كبير في الرأي العالمي تجاه الأوضاع في قطاع غزة ".

ولفت سمير فرج إلى أن "بايدن أجرى اتصالات مع نتنياهو، وأكد ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين".