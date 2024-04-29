"الوزراء": الدولة المصرية عبرت بوضوح عن موقفها من الوضع بقطاع غزة..فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الوضع في الشرق الاوسط يحتل اهتماما كبيرا بالشرق الاوسط ، موضحا أن الدولة المصرية عبرت بكل وضوح عن موقفها من الوضع في قطاع غزة .

وتابع الحمصاني ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية " الحياة"، أن مصر تستضيف حسب التقارير الدولية 9 ملايين مهاجر ، واستضافة المزيد من المهاجرين سيلقي بالمزيد من العبء على الدولة المصرية.

وأكمل: الدولة تتكلف 10 مليارات دولار سنويا في استقبال هذا العدد من المهاجرين، ولهذا تحتاج مصر للدعم الدولي لمواجهة تلك الاعباء .

وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بمجهودات الدولة المصرية في الاصلاح الاقتصادي .



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