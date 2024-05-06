مطروح تنظم احتفالية فنية وترفيهية بمناسبة أعياد الربيع

قال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، إن الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، نظمت احتفالية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، تضمنت عدد من الفعاليات الفنية، وذلك بشاطئ روميل بمدينة مرسى مطروح.



من جانبه أوضح مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح محمد أنور، أن الفعاليات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والأطفال من خلال الاحتفالية التى تضمنت ألعاب متنوعة، مشيرًا إلى أن الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة روادها على مدار اليوم.



وشدد محافظ مطروح، على استمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية بالمحافظة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع مع الإقبال السياحي على المحافظة، واستمرار رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أى بلاغات أوشكاوى على الخط الساخن ( ١١٤ أو تليفون ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى.



كما شدد المحافظ على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين ، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال اللازمة وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجاهزية مرفق الإسعاف لأى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.