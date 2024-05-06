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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خاص لصدى البلد..

محمد رمضان يكشف حقيقة تقديمه شخصية بليغ حمدي في مسلسل عن وردة

صدى البلد

كشف النجم محمد رمضان حقيقة مشاركته في مسلسل يحمل السيرة الذاتية للفنانة وردة الجزائرية .

وقال محمد رمضان في تصريح خاص لصدى البلد: " هذا الكلام غير صحيح ولن أقدم شخصية بليغ حمدي ".


وكانت قد نشرت بعض الصحف أخبار أن شركة MBC تستعد بالتعاون مع تلفزيون "الشروق" الجزائري، على إنتاج مسلسل يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، على أن تجسد دورها الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، نجمة برنامج المواهب ستار أكاديمي.

ولفتت بعض التقارير إلى أنه من المقرر اختيار الفنان المصري محمد رمضان لتجسيد شخصية الموسيقار الراحل بليغ حمدي، الذي أشيع وجود علاقة تجمعه بوردة الجزائرية.

محمد رمضان وردة

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