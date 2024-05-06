إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالخانكة عقب تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص

دفعت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها بطريق قرية سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عقب حادث تصادم سيارتين، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بمدينة الخانكة ووجود 4 مصابين.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى سيارة ملاكى بمدخل قرية سرياقوس بمدينة الخانكة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.



وتمكن رجال المرور رفع أثار الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.