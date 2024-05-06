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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة

مسجد جديد
مسجد جديد

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا منها ( 752 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11985) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (346) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الحاج زكي الهواري - الكفر الجديد - ميت سلسيل
مديرية أوقاف دمياط
2. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط
4. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط
5. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
6. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا 
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور 
8. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان 
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر
10. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف
11. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور
13. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات
14. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
15. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم
16. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ
مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح
18. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية

الأوقاف الجمعة مساجد

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