محمد أيمن: فوز فاركو مهم.. ولا مباريات سهلة في مجموعة الهبوط

أكد محمد أيمن المشرف على الكرة في بتروجيت، أن فوز فريقه اليوم أمام فاركو يمثل خطوة مهمة في مشوار الدوري، مشددًا على صعوبة المرحلة الحالية، خاصة في مجموعة الهبوط التي لا تعترف بوجود مباريات سهلة.

وأوضح أيمن في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti، أن فريق بتروجت لا يشعر بالقلق بشأن موقفه في جدول الترتيب، في ظل الثقة الكبيرة داخل الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن بتروجت يحرص دائمًا على مساندة الأندية الجماهيرية، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتم مناقشة أي ملف يتعلق بدمج الأندية، لعدم وجود مقترحات رسمية من الجهات المعنية حتى الآن.

وفيما يخص الصفقات، أوضح محمد أيمن أن اللاعب هادي رياض بدأ في الاندماج مع لاعبي الأهلي، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل الوصول لأفضل مستوى فني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يتبقى قسط واحد فقط لإتمام صفقة انتقال هادي رياض بشكل كامل.