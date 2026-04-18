بتروجيت يهزم فاركو بصعوبة فى الدوري المصري

حقق بتروجيت فوزاً صعباً علي فاركو بهدف نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد بتروسبورت في الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بتروجيت في الدقيقة 45+4، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بتروجت من الطرف الأيمن عن طريق مصطفى الجمل ليستلم رشيد أحمد الكرة ويسددها داخل الشباك.

وشهد الشوط الأول تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق تشوكودي لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 13 ثم تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق أدهم حامد تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة يقفز بتروجت إلى المرتبة الثانية فى المجموعة الثانية برصيد 33 نقطة ،وتجمد فاركو في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

