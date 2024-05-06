مخاطر تناول الفسيخ.. مدير مركز السموم بطب القصر العيني تكشف التفاصيل

أكدت الدكتورة نرمين حمدي، مدير مركز السموم بطب القصر العيني، أنه لا بد عند تناول الأسماك المملحة، من الحرص والتأكد من سلامة الغذاء، لعدم التعرض للتسمم، وحدوث مخاطر على الحياة.

وقالت نرمين حمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أن "الفسيخ"، من الممكن أن يحتوي على سموم خطيرة، مؤكدة أنه لا يوجد أي إسعافات أولية لمن يتعرض للتسمم نتيجة الأسماك المملحة، مناشدة من يتعرض للتسمم سرعة التوجه لمركز السموم والحصول على العلاج اللازم.

وتابعت مدير مركز السموم بطب القصر العيني، أن البكتيريا الموجود في الأسماك المملحة، تسبب تسمم كبير، والمريض قد يعاني من أعراض شلل بكل الجسم.