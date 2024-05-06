جثة في المنور| شاب يعتدى على والدته وينهى حياتها بالمرج

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل والدته المسنة بعدما تعدى عليها بالضرب وألقى جثتها من المنور بمنطقة المرج.

البداية

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها ومصابة بآثار تعذيب وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو نجل الضحية بسبب رفضها إعطاءه أموالا فتعدى عليها بالضرب المبرح وألقى بجثتها من المنور، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده للقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .