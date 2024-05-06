عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة في المنور| شاب يعتدى على والدته وينهى حياتها بالمرج

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل والدته المسنة بعدما تعدى عليها بالضرب وألقى جثتها من المنور بمنطقة المرج.

صور حقيقية وليلة حمراء| تجديد حبس عاطل متهم بإنهاء حياة عامل دليفري بالمطرية

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

البداية

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة في العقد الخامس من عمرها ومصابة بآثار تعذيب وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وهو نجل الضحية بسبب رفضها إعطاءه أموالا فتعدى عليها بالضرب المبرح وألقى بجثتها من المنور، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده للقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

"اقفلوا الموبايل".. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب قبل بدء امتحانات الترم الثاني

موضوعات متعلقة

صور حقيقية وليلة حمراء| تجديد حبس عاطل متهم بإنهاء حياة عامل دليفري بالمطرية

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

حبس السائق المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في النزهة

مرتبه مش مقضي كيفه.. قرار عاجل ضد المتهم بقت.ل أمه في حدائق القبة

بحيازته 12 كيلو.. حبس عاطل على ذمة التحقيقات لتصنيعه المواد المخدرة بالقاهرة

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

خلصوا على شاب بسبب تليفون| تفاصيل مثيرة في المؤبد لعاطلين بعين شمس

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر الأوضاع بمنطقة رفح الفلسطينية

هنية يبلغ مصر وقطر بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى

جثة في المنور| شاب يعتدى على والدته وينهى حياتها بالمرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لها.. سارة سلامة تتألق رفقة شقيقتها الصغيرة

تناولها فوراً.. أكلات ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة

فستان قصير.. منة فضالي تثير الجدل احتفالا بشم النسيم

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ