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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

يد المجني عليه في
يد المجني عليه في واقعة المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس بائع متجول 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن شاب وقطع كف يده بسبب رفضه افتراش البائع لبضاعته أمام منزله بمنطقة المطرية.

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البداية..

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب مشاجرة بين بائع متجول، وشاب بسبب محاولة البائع افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به بمنطقة المطرية، وتبين أن المجني عليه طلب من البائع عدم افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به. 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعدي على المجني عليه لتنشب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها البائع باستلال سكين من فرشته، وطـ.عن الشاب المجني عليه مما تسبب في قطع كف يده، وكذلك إصابته بجروح قطعية بعدة أماكن في جسده، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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