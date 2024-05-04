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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتـ.ـل عامل دليفري داخل منزله بالمطرية.

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وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عاطل لاتهامه بقتـ.ـل عامل دليفري داخل منزله بالمطرية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقي بلاغاً بمقتـ.ـل شخص داخل شقته بدائرة القسم .

علي الفور انتقل رجال الأمن وتم العثور علي جثـ.ـة عامل دليفري به آثار طعنة نافذة ، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة .

 

وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل تم تحديده وضبطه وأقر أمام رجال الأمن أنه قام بإنشاء صفحة عبر الفيس بوك منتحلاً صفه فتاة عبر الفيس بوك، وتواصل مع المجني عليه واتفقا علي التقابل داخل شقة القتيل بالمطرية.

وعقب فتح الأخير باب شقته له أشهر في وجهه سلاحا أبيض وقام بتهديده بالقتل وعندما قاوم المجني عليه قام المتهم بطعنه ثم لاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة التحقيق.

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