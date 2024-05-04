خلصوا على شاب بسبب تليفون| تفاصيل مثيرة في المؤبد لعاطلين بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل شاب بغرض سرقة هاتفه المحمول في عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة المتهمين ، أنهم اعتادوا على سرقة المواطنين بالإكراه، وأن المجني عليه يوم الواقعة تصدى لهم فقتلوه وسرقوا ما معه مع مبلغ مالي وهاتف محمول.



البداية..

عندما تتبع عاطلين المجنى عليه "أ.م"، بدافع سرقته خلال استقلالهما دراجة بخارية، وكان برفقة خطيبته لشراءمستلزمات زفافه، وعندما خطف المتهمين الهاتف حاول المجنى عليه الإمساك بهما، فأطلقا النار عليه ما أسفر عنمقتله.

وجاء في اعترافات المتهم "أحمد . ب" كالتالي : "هو اللى ضرب النار على المجنى عليه، وأنا كنت بقود الدراجة النارية وبعنا الموبايل عشان نشترى شريطين برشام"، بينما أنكر المتهم الآخر ارتكابه للواقعة، وبعرض المتهمين على خطيبة المجنى عليه تعرفت عليهما، وحددت دور كل واحد منهما فى الحادث.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس تمكن، من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم وإحالتهم للجنايات.