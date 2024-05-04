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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عينه من البول وآيس وحشيش| ماذا جاء في حيثيات حبس مدمن الشرابية؟

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة  بمجمع محاكم العباسية ، حيثيات حكمها بحبس عاطل سنة وتغريمه 5 آلاف جنيه، لحيازته بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في الشرابية.

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حشيش.. وعينة من البول


وقالت المحكمة  في حيثيات الحكم علي المتهم، أن الواقعة تتحصل في اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهم الذي أقر بتعاطي مواد مخدرة.
وأضافت الحيثيات؛ أنه بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأخذ عينة من الدم والبول تبين احتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما أن التهم على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم وفقا لما جاء بشهادة معاون مباحث مركز شرطة الشرابية، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.

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اعترافات المتهم بتعاطي الايس..

وتابعت المحكمة في الحيثيات حكمها علي المتهم، أن تحريات معاون مباحث مركز شرطة الشرابية، توصلت إلى صحة تعاطي المتهم للمواد المخدرة، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنه عثر بعينة دم وبول المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة، أقر بتعاطيه المواد المخدرة، كما جاء في  أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الشرابية أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بقصد التعاطي جوهر الآيس المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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