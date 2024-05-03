جِري عليه وأنهى حياته | قرار عاجل في جريمة مطعم مدينة نصر

أمرت جهات التحقيق في مدينة نصر، بحبس عامل لاتهامه بقتل شخص أجنبي 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

البداية..

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود قتيل داخل مطعم في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ويرتدى كامل ملابسه ومصاب بطعنتين في جسده.



وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال عمال المطعم قالوا إن المتوفى كان في حالة “سكر شديد”، واقتحم المطعم، واعتدى على أحد العمال بداخله، ونشبت مشاجرة بينهما، قام على أثرها العامل بطعنه.