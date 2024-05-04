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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إداريا| تأجيل محاكمة عاملين لقتل صاحبهما بالجيزة

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، تأجيل محاكمة عاملين لاتهامهما بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما، تأجيلا إداريا بسبب العطلة الرسمية.

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "مصطفى. م"، شيال، و"سيد. م" قتلا عمدا المجني عليه “أحمد. م” مع سبق الإصرار ، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه باستخدام سلاح أبيض.

ونشبت مشادة كلامية بين المتهمين وبين المجني عليه تطورت لمشاجرة، فقام المتهمان بضرب المجني عليه باستخدام سلاح أبيض بفخذه اليمنى وأنحاء مختلفة من جسده، قاصدين قتله محدثين إصاباته التي أودت بحياته.

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