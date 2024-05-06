عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرتبه مش مقضي كيفه.. قرار عاجل ضد المتهم بقت.ل أمه في حدائق القبة

صدى البلد

أحالت جهات التحقيق بحدائق القبة، موظف بوزارة البحث العلمي لمحكمة الجنايات لاتهامه في قتل والدته حرقًا بسبب رفضها إعطائه أموالا لشراء المخدرات. 
 

بحيازته 12 كيلو.. حبس عاطل على ذمة التحقيقات لتصنيعه المواد المخدرة بالقاهرة

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

فلوسه رايحة علي المخدرات..

وجاء خلال التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهم يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الأم إعطائه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.

خلصوا على شاب بسبب تليفون| تفاصيل مثيرة في المؤبد لعاطلين بعين شمس

إداريا| تأجيل محاكمة عاملين لقتل صاحبهما بالجيزة

البداية 

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه وتمت إحالته الي محكمة الجنايات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

قرار عاجل من "فيفا" يُشعل نهائي الأهلي والترجي| مفاجأة تحدث لأول مرة.. تفاصيل

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

مصر تحذر الأطراف في الأراضي المحتلة من خطورة التصعيد الحالي

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

بحيازته 12 كيلو.. حبس عاطل على ذمة التحقيقات لتصنيعه المواد المخدرة بالقاهرة

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

خلصوا على شاب بسبب تليفون| تفاصيل مثيرة في المؤبد لعاطلين بعين شمس

إداريا| تأجيل محاكمة عاملين لقتل صاحبهما بالجيزة

عينه من البول وآيس وحشيش| ماذا جاء في حيثيات حبس مدمن الشرابية؟

جِري عليه وأنهى حياته | قرار عاجل في جريمة مطعم مدينة نصر

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

ترشيحاتنا

حماس: جاهزون للهجوم الإسرائيلي في رفح

قطع يد شاب| تفاصيل مثيرة في واقعة بائع المطرية ..ما القصة؟

التطبيق غدًا.. آليات جديدة لقبول طلبات التصالح في مناطق بدون مخطط تفصيلي

150 ألف جنيه مقدم والباقي على 7 سنوات| تفاصيل شقق الإسكان المتميز قبل طرحها

"الزاعجة المصرية" تثير الرعب في ولاية أمريكية .. فما القصة؟

حبس السائق المتهم بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق في النزهة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

داخل خيمة نزوح.. طالب فلسطيني يناقش رسالة ماجستير بغزة يثير السوشيال ميديا

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

فيديو

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ