مرتبه مش مقضي كيفه.. قرار عاجل ضد المتهم بقت.ل أمه في حدائق القبة

أحالت جهات التحقيق بحدائق القبة، موظف بوزارة البحث العلمي لمحكمة الجنايات لاتهامه في قتل والدته حرقًا بسبب رفضها إعطائه أموالا لشراء المخدرات.



فلوسه رايحة علي المخدرات..

وجاء خلال التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهم يعمل محاسبًا بوزارة البحث العلمي، وأنه كان يعاني من إدمان المخدرات، وبدأ في صرف مرتبه بالكامل على شراء المخدرات، الأمر الذي أدى إلى انفصاله عن زوجته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتاد على التعدي على والدته للحصول على أموال منها لشراء المخدرات، وفي يوم الواقعة، رفضت الأم إعطائه المال فسكب البنزين عليها وأشعل النار فيها.

البداية

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وعثر على جثة سيدة محروقة ومتفحمة.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابنها ويعمل موظف بوزارة التعليم والبحث العلمي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه وتمت إحالته الي محكمة الجنايات.