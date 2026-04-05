ناصر منسي والدباغ في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصرى في ستاد برج العرب

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي

الونش” ومحمد ابراهيم وأحمد عبد الرحيم “إيشو” ومحمود جهاد وآدم كايد وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.