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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صور حقيقية وليلة حمراء| تجديد حبس عاطل متهم بإنهاء حياة عامل دليفري بالمطرية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتجديد حبس عاطل 15 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتـ.ـل عامل دليفري داخل منزله بالمطرية.

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أدلى المتهم بقتل عامل دليفري في المطرية، باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق.


قال المتهم، إنه دشن أكثر من حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأسماء وهمية لفتيات، عبر وضع صور حقيقية لفتيات بقصد إيهام الشباب بأن الحساب حقيقي وليس مستعارا، كما أنه يعمل من خلال تلك الحسابات الوهمية، على استدراج الشباب؛ لكي يتحصل منهم على مبالغ مالية بالإكراه، بعد إيهام الضحية بقضاء ليلة حمراء.

وأوضح أنه تعرف على شاب وتبين أنه يعمل في مجال توصيل الطلبات إلى المنازل "دليفري" وكان يتحدث إليه عن طريق الـ"فيس بوك"، وكذلك مكالمات هاتفية؛ بعد أخذ رقم هاتفه المحمول، وأنه كان يوهم الضحية ويحاول خداعه بواسطة تقليد أصوات الفتيات في المكالمة الهاتفية، وبعد التعرف على المجني عليه؛ طلب منه الحضور إلى منزله لممارسة الجنس معه، بعد إيهامه بأنه فتاة، ويريده أن يحضر إلى المنزل لقضاء ليلة سويا.

وفور وصول المجني عليه واكتشاف الأمر، حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، بعد طلبه أموالا منه مقابل تركه يعود، فتطور الأمر إلى مشاجرة، أخرج المتهم خلالها “سلاح أبيض” وطعن المجني عليه طعنتين، تسببتا في حدوث نزيف حاد له.

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البداية..


تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي، يفيد بمقتل شخص داخل شقته بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن، وتم العثور على جثة عامل “دليفري”، بها آثار طعنة نافذة، فنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص، أن وراء ارتكاب الجريمة “عاطل”، تم تحديده وضبطه، وأقر أمام رجال الأمن بأنه أنشأ صفحة عبر “فيس بوك”، منتحلاً صفة فتاة، وتواصل مع المجني عليه، واتفقا على التقابل داخل شقة القتيل بالمطرية.

وعقب فتح الأخير باب شقته له؛ أشهر في وجهه سلاحا أبيض، وقام بتهديده بالقتل، وعندما قاومه المجني عليه؛ طعنه المتهم، ثم لاذ بالهرب، إلى أن تم ضبطه، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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