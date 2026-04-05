نقل خالد الفايد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. ويوجه رسالة عتاب للشامتين

مرّ الفنان خالد الفايد بأزمة صحية حادة خلال الساعات الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات والتحاليل الطبية للوقوف على أسباب تدهور حالته.

وكتب خالد الفايد، على حسابه على موقع “فيس بوك”، معبّرًا عن صدمته من ردود فعل بعض الأشخاص، حيث كتب أنه لم يكن يتوقع أن يتمنى له البعض الموت أو يشمت فيه أثناء مرضه، خاصة في ظل حالته الصحية الصعبة.

وكان الفنان قد تعرض لوعكة مفاجئة مساء أمس، نُقل على إثرها بسيارة إسعاف إلى المستشفى، بعد معاناته من صعوبة في التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة الأكسجين فورًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له داخل سيارة الإسعاف، الأمر الذي أثار قلق متابعيه، خاصة مع تصدر اسمه مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة.

يُذكر أن خالد الفايد لمع اسمه من خلال مشاركته في برنامج The Voice Kids، الذي كان بمثابة انطلاقته الفنية وبوابة التعرف عليه لدى الجمهور