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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صناع "شِقو" في ضيافة معكم منى الشاذلي.. الخميس

صناع فيلم شقو مع
صناع فيلم شقو مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي صناع فيلم "شقو"، في حلقة خاصة تذاع الخميس المقبل عبر برنامجها "معكم" المذاع على قناة ON.

 

وخلال اللقاء، تروي النجمة الكبيرة يسرا كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير.

 

ويتحدث الفنان عمرو يوسف حول كواليس فيلم شقو التي تمثل عودته إلى شاشة السينما بعد غياب خمس سنوات.

 

أما كريم السبكي فيوضح كيف كان استقبال صناع العمل لنجاح فيلم شقو بشكل يفوق كل التوقعات، وحول خلفياته الرياضية التي أخرجت مشاهد الأكشن في الفيلم بهذا الشكل.

 

فيلم شقو

فيلم شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف ونافس به في موسم عيد الفطر المبارك ، ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح  ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

فيلم شقو من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد  والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
صناع فيلم شقو
شقو فيلم شقو عمرو يوسف محمد ممدوح دينا الشربيني امينة خليل يسرا برنامج معكم منى الشاذلى

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