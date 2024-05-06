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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية لـ الحكومة: كفى إحاطات أرسلوا وفدا إلى القاهرة فورا

يائير لابيد
يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد سلوك الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في قطاع واتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ورد  لابيد على إعلان حماس، الذي قبل اقتراح وقف إطلاق النار، قائلا: "إن الحكومة التي تريد إعادة المختطفين تعقد الآن مناقشة عاجلة وترسل الفرق إلى القاهرة - وليس إصدار ثلاث إحاطات مختلفة بشكل هستيري".

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل: إن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين أهم بكثير وإلحاح من عملية عسكرية في رفح".

وأضاف: يجب على الحكومة أن تعلن فورا عن تجديد المحادثات للتوصل إلى الاتفاق ووقف كافة الأنشطة الهجومية لليوم التالي".

وتابع: هذه هي لحظة الاختبار الأخلاقي والقيادي لوزراء معسكر الدولة، للوزير جالانت، لوزراء شاس ووزراء الليكود الذين يتمتعون بالنزاهة والاستقلال، ويجب ألا يفشلوا فيه".

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