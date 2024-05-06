عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم

صفات أهل الله وخاصته
صفات أهل الله وخاصته

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، صفات أهل الله وخاصته، منوها أن أهل القرآن هم أكثر الناس بركة، وأرفعهم درجة، وأربحهم تجارة؛ إذ هم أهل الله وخاصته.

علي جمعة: البعض اتهم أهل الذكر بالخرافة .. ونسوا ذكر الله

مصطفى حسني: أهل العطاء هم أقرب الناس إلى الله

صفات أهل الله وخاصته

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن صفات أهل الله وخاصته، بقول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ}. [فاطر:29، 30].

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إننا نسينا الذكر وتركناه ، واتهمنا أهل الله الذين استمروا في الذكر وأقاموا عليه بأنهم أهل خرافة ووصمناهم بكل صفة.

حكم قول أهل الله

وتابع علي جمعة، في منشور: وحمّلنا الصفات وسمينا الأمور بغير أسمائها، واتهمنا التصوف وما فيه من أمرٍ بذكر الله والوصول إلى مرتبة الإحسان ، ولم نُوجد شيئًا بديلاً عنه يوصلنا إلى ذلك الإحسان فنهينا عن الذكر وتركناه؛ فنهينا عن المعروف وأمرنا بالمنكر واختلط علينا الحابل بالنابل.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لو لم يذكر في كتابه الكريم إلا في هذا الموضع أمرًا بالذكر {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} لكفى ، فقد لخص لنا حقيقة الدين بل وحقيقة الإنسان فلخص لنا حياته ومماته ونشأته ومرجعه.

وتابع:  {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} أرأيت أيها الإنسان أرأيت ربك يذكرك، أرأيت لو أنك ذكرته أنه يذكرك أنت .. أنت على معصيتك وضعفك وتعلقاتك الغريبة العجيبة بالعظمة دون اللحم .. بهذه الدنيا وهي فانية وهي قليلة وهي تعيسة وفيها يختلط الحق بالباطل والألم باللذة، فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} برنامج حياة.

من أهل الله؟

وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التصوف موجود دائما فهو علم وسلوك وبه طرق مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع الورداني، ي تصريح له: الذي يستنكر مُسمى ومفهوم التصوف يريد أن يأتي بنمط تدين جديد لا علاقة له بنمط التدين الذي جرى عليه المصريون وكون لديهم قلبا مطمئنا راضيا.

ولفت عمرو الورداني، أن من أهم سمات أهل الله أنهم لا يؤجلون جمال العيش مع الله إلى ما بعد الموت، معقبا أن  أهل الله لا يرون إلا الله في أنفسهم فيرون أنفسهم لا شئ، ولا يرون إلا الله في الناس.

صفات أهل الله وخاصته صفات أهل الله حكم قول أهل الله من أهل الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

"اقفلوا الموبايل".. تنبيه عاجل من التعليم للطلاب قبل بدء امتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر الأوضاع بمنطقة رفح الفلسطينية

هنية يبلغ مصر وقطر بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

صفات أهل الله وخاصته.. تعرف عليها عسى أن تكون منهم

السعودية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح

المقاومة الفلسطينية تقصف محور نتساريم بصواريخ قصيرة المدى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لها.. سارة سلامة تتألق رفقة شقيقتها الصغيرة

تناولها فوراً.. أكلات ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة

فستان قصير.. منة فضالي تثير الجدل احتفالا بشم النسيم

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

فيديو

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ