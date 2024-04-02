مصطفى حسني: أهل العطاء هم أقرب الناس إلى الله

أكد مصطفى حسنى، الداعية الإسلامي، أن النبي الكريم أخبرنا في الحديث الشريف: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس".

وقال مصطفى حسني، برنامج "بصير"، إن أهل العطاء هم أقرب الناس إلى الله وأنفعهم فى الأرض وأسبقهم إلى الجنة.

وتابع "حسني": لكن هناك بعض المفاهيم الخاطئة فى العطاء اللى بتخلى الإنسان، وهو بيعطى ميبقاش مبسوط، ويعمل تصرفات تفسد عطاءه، لدرجة أن ممكن الناس ترفض منه هذا العطاء بسبب سلوكيات معينة وقد يتفاجأ بأن هذا العطاء غير مقبول عند الله".

وأضاف أن هناك حقائق تنقلك من الشتات لليقين لمعرفة كيفية العطاء اللى يرضى عنه الله ويرضيك عن نفسك أولها إعرف الفارق ما بين الكرم والإسراف فى العطاء وهم 3 فروق".

ولفت مصطفى حسنى إلى أن "الفارق الأول وهو أن يكون لديك كرم فى العطاء المادى أو المعنوى لكن يؤدى لضياع فرائض عليك، وألا يضيع عطاءك حاجة واجبة عليك وفرض، وألا تضغط على نفسك فى الإنفاق لأنك كريم فى أشياء فيها تحسينات مش فرض عليك وتضطر تستلف عشانها مثل المصايف والموبايلات ولبس الماركات "ده زيادة".