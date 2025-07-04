فردوس عبد الحميد تكشف سبب غيابها عن مسلسل كامل العدد

كشفت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركتها في مسلسل “كامل العدد ++”، الذي أخرجه نجلها المخرج خالد الحلفاوي وعُرض خلال موسم رمضان 2025.

وفي حوارها مع الإعلامية إنجي علي عبر برنامج “أسرار النجوم” على إذاعة “نجوم إف إم”، أوضحت عبد الحميد أن غيابها عن العمل لم يكن نتيجة خلاف أو استبعاد، بل لأن “الدور بينادي صاحبه”، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك دور مناسب لها في المسلسل.

وقالت عبد الحميد:

“في اتفاق مش متقال بيني أنا وخالد إن محدش يقول لحد حاجة، يعني أنا ممكن أروح أقوله أنا ما بشتغلش معاك ليه؟ بس ده لا يمكن يحصل أبدا.”

وأضافت: “خالد لا يمكن يرشحني لدور مش مناسب ليا، إحنا سايبين المسائل للظروف الفنية، ولو فيه دور حقيقي بيشبهي، أكيد هنشتغل سوا.”

المسلسل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

جدير بالذكر أن الفنانة فردوس عبد الحميد تجمعها علاقة مهنية وشخصية خاصة بابنها خالد، لكنها تحرص على الفصل التام بين الأدوار العائلية والمهنية، وتؤمن بأن العمل الفني الناجح يعتمد على الملاءمة الفنية أولًا وأخيرًا.

انجي المقدم

كشفت الفنانة إنجي المقدم عن تفاصيل عن مسلسلى “كامل العدد” و"سيد الناس"، حيث وصفت الأخير بالصعب، نظرا لطبيعة الشخصية المليئة بالشر.

وقالت إنجي المقدم فى تصريحات تلفزيونية: “كامل العدد كان كوميديا، ولكني كنت مرعوبة لأن الكوميدي مش سهل، وأنا كنت عايزة أعمل الشخصية صح أوي”.

أما عن مسلسل “سيد الناس”، فقالت إنجي المقدم: “مسلسل سيد الناس كانت ظروفة صعبة أوي في التصوير ودخلنا متأخر شوية والشخصية كانت تقيلة أوي والمشاهد كان فيها كلام كتير ولازم يتقال بالحرف، ومن المشاهد اللي كانت صعبة مشهد الذبح كان صعب أوي ومشهد السحل اتعاد مرتين”.



