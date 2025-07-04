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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون جديد.. زيادة البدلات والحوافز للأطباء والعاملين بالصحة| تفاصيل

بدل مخاطر
بدل مخاطر
أميرة خلف

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل ، لاستكمال مناقشة قانون المهن الطبية والذي من المقرر أن يتم إقرار القانون نهائيا خلال الجلسة .


وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة ، على تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.


و تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجها.

وتضمن مشروع القانون تحسين البدلات والحوافز، من خلال  تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية و نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.

كما منح مشروع القانون ، الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر ، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهرياً.

مجلس النواب مناقشة قانون المهن الطبية بدل مخاطر البرلمان وزارة الصحة الصحة

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