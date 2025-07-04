الزراعة: لجان لمتابعة الحالة الصحية للخيول وتفقد أسواق الماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 254 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من27 يونيو وحتى 3 يوليو الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المؤتمر الوزاري السادس لوزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن الدورة الرابعة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما، حيث ألقى كلمة بالجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، كما تم انتخاب مصر بالإجماع عضوًا باللجنة العامة للمؤتمر، كما استقبل "فاروق" " تيخو فيرمولن " المستشار الزراعي الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الزراعي.

وبعث وزير الزراعة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية انفوجرافا، تناول خلاله أبرز المحطات والرسائل لمشاركة علاء فاروق وزير الزراعة، في اجتماعات "الفاو" بالعاصمة الإيطالية ـ روما، حيث شارك في المؤتمر الوزاري السادس لوزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فضلا عن الدورة الرابعة والأربعون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وعقد وزير الزراعة، عدد من اللقاءات الثنائية الهامة، على هامش حضوره مؤتمري منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالعاصمة الإيطالية روما، حيث التقى و"موزيس كيلافاتي" مفوض الزراعة بالاتحاد الافريقي، ونظيرته الفرنسية "آني جيوفار" وزيرة الزراعة بدولة فرنسا، فضلا عن "جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، كذلك نظيره الأسباني "لويس بلاناس" وزير الزراعة والأسماك والغذاء بدولة أسبانيا، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك.

كما شارك "فاروق" في اطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لخفض الأنيميا ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور مجموعة من الوزراء والجهات الدولية.

ونظّم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بأبوصويرة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، ورشة عمل متخصصة لتوثيق المؤشر الجغرافي لزيت الزيتون المنتج بمنطقة رأس سدر، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما واصل المركز، تنفيذ دراسات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية في منطقة “العميد” الواقعة على مسار محور وادي النطرون – العلمين، وذلك على مساحة تبلغ 2300 فدان.

واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية التي بذلها مركز بحوث الصحراء خلال شهر يونيو الماضي، حيث واصل المركز، تنفيذ دراسات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية في منطقة “العميد” الواقعة على مسار محور وادي النطرون – العلمين، وذلك على مساحة تبلغ 2300 فدان والمنسق العام للمبادرة في الوزارة. كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات التقصي ولجان متابعة الحالة الصحية للخيول وتفقد أسواق الماشية بمحافظات: القاهرة، بني سويف وبورسعيد.

ونفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال يونيو، حوالي 5491 ندوة إرشادية توعوية بيطرية، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الوعي لديهم فضلا عن مكافحة الأمراض الوبائية، كما استقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، الدكتور جان فيليب دوب المستشار الزراعي الإقليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك والتنسيق الفني في مجالات الرقابة على المنتجات ذات الأصل الحيواني وتبادل الخبرات.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الأراضي، مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة نحو 21 حالة تعدي في المهد في 3 محافظات، كذلك تفقد المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، مشروعات وأنشطة الهيئة والجمعيات التابعة لها بمحافظة الإسكندرية، حيث رافقه المهندس موفق ساري مدير عام المديرية، وبعض مديري المناطق، والادارات.

وخلال هذا الأسبوع تفقد الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن حمودة مدير مديرية الزراعة ببنى سويف، سير العمل بالمراكز الإرشادية بالمحافظة، وعدد من الأنشطة الإرشادية بها، كما أصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ملخصا يتضمن أبرز أنشطتها وخدماتها خلال شهر يونيو والمتمثل في مكافحة الآفات وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى استقبال الوفد المختلفة للتعرف على وسائل المكافحة الحديثة للآفات.

واستقبل معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وفدين رفيعي المستوى من المملكة العربية السعودية ومنظمة "إيكاردا، لبحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الجهود حلول مكافحة الآفات على المستوي العربي والاقليمي، كما أصدرت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي تقريرا يتضمن أنشطتها خلال يونيو الماضي، حيث تم تنفيذ حوالي 710 ندوة إرشادية توعوية، في عدد من الموضوعات المختلفة، استفاد منها أكثر من 10000 مزارع من مختلف المحافظات.

بينما اختتم مركز البحوث الزراعية فعاليات مجموعات العمل حول الممارسات الزراعية الجيدة Gap حيث ضمت الورشة مجموعة من الخبراء والباحثين من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ومنظمة. cREA

كما انتهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، من الأشراف على 8 مشاريع تخرج لطلبة كلية البيوتكنولوجي بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، في أقسام: الميكروبيولوجي، متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، كما تم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان : "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح في مصر" بالتعاون مع كروب لايف بمحافظة الشرقية، كما شارك في سلسلة الندوات عبر الإنترنت لشبكة سلامة الغذاء الإفريقية: تحت عنوان "وضع مراقبة وسلامة الغذاء في غانا"، كما نظم برنامجا تدريبيا للفائزين بمسابقة شهر رمضان الكريم تحت عنوان "دور المعمل الرقابى فى منظومة سلامة الغذاء"، كما تم اختام فاعليات البرنامج التدريبى فى مجال "طرق وأساليب سحب وتحليل متبقيات المبيدات " لمتدربين من دولة موريتانيا، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 5500 عينة.