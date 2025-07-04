قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح ينعى ديوجو جوتا بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟
بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون
سعر الدولار الآن في البنوك والسوق.. ومفاجأة بشأن استمرار التراجع
كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة
جمعهما الحب والموت.. قصة وفاة زوجين بطنطا
غموض يحيط بسقوط طفلة أجنبية من الطابق الـ 14 بمدينة نصر
روسيا تستعيد مجموعة عسكريين من أراض تسيطر عليها كييف
ضبط متهمين مطلوبين في 81 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ
موهبة مصرية بلا شبيه.. عمرو سلامة يوجه رسالة لشيكابالا بعد الاعتزال
خطيب المسجد النبوي: الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويقوي الإيمان
كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025
بنك سويسري يرفض طلبا عاجلا لمؤسسة غزة الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منعت كارثة.. وفاة سائق قطار بأزمة قلبية أثناء التوقف بمركز بدر في البحيرة

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

توفي سائق قطار بهيئة السكة الحديد صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء توقف القطار بمحطة التحرير في مركز بدر بمحافظة البحيرة، في واقعة حالت الأقدار دون تحولها إلى كارثة بعد توقف القطار ووجود المساعد بجواره.

وبحسب مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصدى البلد، فإن السائق أحمد صلاح رياض درويش، البالغ من العمر 43 عامًا والمقيم بمنطقة العجوزة في الجيزة، كان يقود قطار خط المناشي المتجه من إيتاي البارود إلى محطة بشتيل بالجيزة، عندما تعرض لإغماء مفاجئ نتيجة أزمة قلبية أثناء توقف القطار بمحطة التحرير.

وأوضحت المصادر أن توقف القطار في المحطة لحظة وقوع الأزمة القلبية، ووجود مساعد السائق بجواره، ساهما في تفادي كارثة محتملة كانت قد تقع حال استمرار القطار في السير دون تحكم.

تم نقل السائق إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته، فيما جرى الدفع بسائق بديل واستئناف حركة القطارات بعد توقف استمر لنحو ساعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية بالحادث.

السكة الحديد النقل البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

ترشيحاتنا

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

خطيب المسجد الحرام: على الداعي إلى الله أن يلتزم بالرفق واللين والحكمة

الصيام

متى صيام يوم عاشوراء؟.. استعد للسحور فجر غد السبت

مسجد جديد

الأوقاف تفتتح 7 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد