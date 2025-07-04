منعت كارثة.. وفاة سائق قطار بأزمة قلبية أثناء التوقف بمركز بدر في البحيرة

توفي سائق قطار بهيئة السكة الحديد صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء توقف القطار بمحطة التحرير في مركز بدر بمحافظة البحيرة، في واقعة حالت الأقدار دون تحولها إلى كارثة بعد توقف القطار ووجود المساعد بجواره.

وبحسب مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصدى البلد، فإن السائق أحمد صلاح رياض درويش، البالغ من العمر 43 عامًا والمقيم بمنطقة العجوزة في الجيزة، كان يقود قطار خط المناشي المتجه من إيتاي البارود إلى محطة بشتيل بالجيزة، عندما تعرض لإغماء مفاجئ نتيجة أزمة قلبية أثناء توقف القطار بمحطة التحرير.

وأوضحت المصادر أن توقف القطار في المحطة لحظة وقوع الأزمة القلبية، ووجود مساعد السائق بجواره، ساهما في تفادي كارثة محتملة كانت قد تقع حال استمرار القطار في السير دون تحكم.

تم نقل السائق إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاته، فيما جرى الدفع بسائق بديل واستئناف حركة القطارات بعد توقف استمر لنحو ساعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية بالحادث.