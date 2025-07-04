وفاة سائق قطار المناشي بأزمة قلبية داخل كابينة القيادة

شهدت محطة السكة الحديد بالتحرير بمركز بدر بالبحيرة قبل قليل حادثاً مأساويا، حيث فوجئ مساعد سائق قطار المناشى بوفاة قائد القطار داخل كابينة القيادة بعد توقفه بالمحطة تم نقل السائق مستشفى بدر المركزى حيث تبين الأطباء وفاتة.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بوفاة سائق قطار المناشى المتجة من محطة إيتاى البارود فى طريق لمحطة بشتيل بالجيزة بعد توقفه بمحطة التحرير بدائرة مركز بدر بالبحيرة.

بالإنتقال والفحص تبين لمأمور مركز بدر وفاة " أحمد صلاح رياض درويش ٤٣ سنة" قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومقيم العجوزة الجيزة

وبسؤال مساعد سائق القطار قرر أنه بعد توقف القطار بمحطة التحرير فوجىء بإصابتة بإغمائه مفاجئة.



تم نقله المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي على السائق تبين وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق