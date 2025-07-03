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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 3 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارتين ملاكى بالطريق الدولى العلمين وادى النطرون بدائرة مركز وادى النطرون.

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق . 
 

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بالكيلو ٤٥ بطريق العلمين وادى النطرون إتجاه العلمين  ووجود متوفى ومصابين

إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين

وتبين من المعاينة وفاة " سعاد شاكر السيد 65 سنة ربة منزل وتقيم القاهرة ، وإصابة كلا من " سيد زغلول عزام 65 سنة مقيم القاهرة ونانسى سيد زغلول 20 سنة مقيمة القاهرة وليلى حسن عياد 5 سنوات مقيمة القاهرة 
تم نقل المصابين مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق

البحيرة محافظة البحيرة وادى النطرون حادث تصادم مصرع و إصابة

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