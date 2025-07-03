مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار بطوخ

شهدت مدينة طوخ حادث مأساوي، حيث اصطدم قطار بثلاث أشخاص، بينهم سيدة أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بمدينة طوخ أمام ديوان عام مركز شرطة طوخ، وانتقلت سيارات الإسعاف والمواطنين إلى المكان، وتم نقل الأشلاء للمستشفى في محاولة للتعرف عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ بسماع صراخ من الأهالي أمام مركز الشرطة على شريط السكة الحديد.



وانتقلت على الفور قوة أمنية لاستطلاع الأمر، فتبين اصطدام قطار المتجه لمدينة بنها قادم من القاهرة بثلاث أشخاص، ما أدى الى مصرعهم، وجارى نقلهم لمستشفى طوخ للتعرف عليهم، فيما لم يتعرف عليها أحد من الأهالي، وتحرر محضر بالحادثة، وتولت النيابة التحقيق.