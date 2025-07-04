ترامب هدد بسحب جنسيته.. من هو زهران ممداني مرشح عمدة نيويورك؟

أعلن زهران ممداني، الاشتراكي الديمقراطي ذو الأصول الأوغندية، تقدمه في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة مدينة نيويورك، في خطوة قد تجعله أول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدن الولايات المتحدة.

رغم أن النتائج النهائية لم تُحسم بعد، إلا أن اعتراف الحاكم السابق أندرو كومو بهزيمته يعزز من فرص ممداني في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي.

من هو زهران ممداني؟

وُلد زهران ممداني في أوغندا وانتقل إلى نيويورك في سن مبكرة، حيث نشأ في كوينز وبدأ نشاطه المهني في مجال الإسكان، قبل أن يُنتخب عام 2020 عضوًا في مجلس ولاية نيويورك.

وبرز ممداني منذ شبابه كناشط سياسي، خصوصًا في دعمه للقضية الفلسطينية، حيث أسس فرعًا طلابيًا مؤيدًا لها خلال دراسته الجامعية.

يشتهر ممداني بحملته الرقمية الذكية، التي اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع من الناخبين، مع التركيز على الشفافية وتمويل الحملة من متبرعين صغار.

يحظى ممداني، البالغ من العمر 33 عامًا، بدعم واسع من الشباب والناخبين التقدميين، مستندًا إلى أجندة سياسية تركز على العدالة الاجتماعية وخفض أعباء المعيشة، إذ يدعو إلى تجميد الإيجارات، وتوفير المواصلات العامة مجانًا، والرعاية الشاملة للأطفال، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا بحلول عام 2030. ويموّل مقترحاته من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأثرياء.

أثار مرشح نيويورك جدلًا بسبب مواقفه المنتقدة للسياسات الإسرائيلية، ورفضه إدانة شعارات يراها البعض تحريضية، معتبرًا أنها تعبّر عن مطالب مشروعة بالمساواة وحقوق الإنسان.

ترامب يهدد بسحب جنسية ممداني

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته إلى أنهم قد يفكرون في سحب الجنسية الأمريكية من زهران ممداني المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

وكتب آندي أوغلز النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي إلى المدعية العامة بام بوندي في 26 يونيو الماضي، طالبا من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كان ينبغي إخضاع ممداني لإجراءات سحب الجنسية.

وكتب أوغلز على صفحته في إكس "زهران (محمد الصغير) ممداني هو معادٍ للسامية، اشتراكي، شيوعي، سيدمر مدينة نيويورك العظيمة، يجب ترحيله، ولهذا أطالب بإخضاعه لإجراءات سحب الجنسية".

واستند أوغلز إلى تقارير تفيد بأن ممداني عبر عن تضامنه مع "أشخاص أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب قبل حصوله على الجنسية الأميركية"، مشيرا إلى أنه ردد في إحدى أغانيه "حرروا الخمسة من مؤسسة الأرض المقدسة/ هؤلاء رجالي".